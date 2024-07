O motorista que sai de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro deve se preparar para gastar mais a partir de 6 de agosto. O condutor passará a desembolsar R$ 164,4, ida e volta. Até o dia 5 do mesmo mês, o valor ainda será de R$ 126.





O trajeto até a capital fluminense conta com seis praças de pedágio, sendo três delas no trecho da BR-040 a ser administrado pela concessionária ERP, entre BH e Juiz de Fora, na Zona da Mata. Com a nova gestão, o valor da taxa foi reajustado de R$ 12,70 para veículos leves, mais do que o dobro dos R$ 6,30 ainda cobrados.

A primeira parada é em Itabirito, na Região Metropolitana de BH, na altura do KM 577 da BR-040. Em seguida, o motorista deixa mais R$ 12,70 no KM 642, próximo a Conselheiro Lafaiete, na Região Central do estado. Seguindo a viagem até o KM 714, o condutor de um carro pequeno paga o mesmo valor mais uma vez em Barbacena, no Campo das Vertentes.



O próximo pedágio e último no estado mineiro é em Simão Pereira, na Zona da Mata. Sob administração da concessionária Concer, para passar pelo trecho, o motorista quita R$ 14,70. No KM 45 da via RJ-071, em Areal, são mais R$ 14,70.



Para chegar ao Rio, o último pedágio é em Duque de Caxias, no KM 102 da BR-040.

De acordo com dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) obtidos pelo Estado de Minas, a concessionária Via 040 é a que mais faturou em 2023, somando uma receita de mais de R$ 450 milhões.

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), atualmente, há 39 praças de pedágios ativas em Minas Gerais, distribuídas em sete concessões.

