Matriz Santo Antônio, no Centro de Ouro Branco, foi reaberta com festa, na noite de segunda-feira

Após mais de três anos em obras, e fechada para as cerimônias religiosas, foi reaberta na noite dessa segunda-feira (7/10) a Matriz Santo Antônio, em Ouro Branco, na Região Central de Minas Gerais. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo município, a igreja é considerada uma das joias do Barroco, sendo a pintura do forro atribuída a Manuel da Costa Ataíde, o Mestre Ataíde (1762-1830), um dos mais renomados artistas do período colonial brasileiro.





Localizado no Centro da cidade, de frente para a Praça Santa Cruz, o templo do século 18 demandou um extenso e cuidadoso processo de restauração. Os serviços começaram em 13 de maio de 2021, envolvendo intervenções estruturais e estéticas, “pois se encontrava em péssimo estado”, informa o secretário Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Eventos, Wilson Vilela. “Agora, está aberta para as celebrações e visitação dos turistas. Nunca houve restauro aqui tão completo”, acrescentou o secretário.

Com missa celebrada pelo arcebispo da Arquidiocese de Mariana, dom Airton José dos Santos, a festa de abertura da Matriz Santo Antônio teve a participação do tradicional congado, pois, em 7 de outubro, os católicos comemoram o dia de Nossa Senhora do Rosário. O custo total das obras ficou em R$ 3,5 milhões. “Houve remodelação de todo o adro e do entorno, incluindo mudanças viárias para não impactar a construção”, explicou Viela.