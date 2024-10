O assassinato de Enilda Veiga, 60 anos, ocorrido no último dia 7 de outubro, foi esclarecido pela Polícia Militar. Ela foi encontrada morta em sua cama, no apartamento onde morava, no Bairro Jaraguá, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O autor do crime, um homem de 70 anos, foi preso na BR-116, próximo a Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

A prisão desse homem evitou um grande erro: apontar que a morte de Enilda teria sido por causas naturais. No entanto, a razão foi estrangulamento.





A descoberta do autor, que fugia em direção à Bahia, ocorreu a partir de uma denúncia anônima. O denunciante informou à Polícia Militar que o homem teria lhe ligado, confessando o crime, e decidiu denunciá-lo, fornecendo a rota de fuga.

A PM, então, organizou uma operação na BR-116, pois sabia que o suspeito estava fugindo em um Gol preto, placa OWT-0471. Uma blitz foi montada antes do trevo de Governador Valadares.

Ao se aproximar da blitz, o homem se assustou e acelerou o carro, mas foi perseguido e interceptado, sendo preso pela PM.

Ao ser interrogado, o homem confessou o crime aos militares. Ele relatou que estava com sua companheira, com quem vivia há 13 anos, bebendo cerveja, quando houve um desentendimento.

Durante a discussão, ele atacou a mulher e a estrangulou. Depois, colocou-a na cama e fugiu. Testemunhas indicaram o horário em que ele foi visto saindo da garagem do prédio.

Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Belo Horizonte, chegaram ao local poucos minutos após a prisão, pois já estavam em perseguição ao assassino desde o momento do crime. Ele está preso em Governador Valadares e será transferido para Belo Horizonte.