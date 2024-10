A justiça determinou nessa terça-feira (8/10) a imediata transferência de Welbert de Souza Fagundes, acusado de matar o sargento Roger Dias, para um hospital psiquiátrico. A informação foi confirmada pela defesa do acusado, o advogado Bruno Torres.

A decisão foi tomada depois que a defesa de Welbert apresentou um laudo de avaliação psiquiátrica produzido pelo médico legista Dr. Tomas Martins de Almeida, que atestou a necessidade de tratamento psiquiátrico especializado.

Segundo o laudo, Welbert sofre de “transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas — transtorno psicótico", além de “esquizofrenia paranoide”.

“Ressalte-se que há diagnóstico do aludido médico legista, indicando transtorno mental relevante, sendo inadequada a permanência em estabelecimento prisional comum, sendo, pois, imperiosa a respectiva transferência, para a proteção da saúde do custodiado e para a adequada prestação de tratamento médico”, indicou o documento assinado pelo juiz Roberto Oliveira Araújo Silva.



Relembre o caso

A ocorrência que resultou na morte do sargento Roger Dias aconteceu na noite de sexta-feira (5/1). O militar estava em uma das equipes que foi até o Bairro Novo Aarão Reis à procura de dois suspeitos foragidos. Eles foram beneficiados pela saidinha de fim de ano e não retornaram para a cadeia. Além disso, foram vistos furtando uma caminhonete.





A dupla dirigia um Fiat Uno prata quando foi avistada por uma viatura, dando início a uma perseguição, que só terminou quando eles atingiram um motociclista em uma avenida do bairro. O carro parou de funcionar e eles fugiram a pé. Os policiais se dividiram, indo um atrás de cada um dos ladrões.

Imagens de câmera de segurança mostram o sargento perseguindo Welbert de Souza Fagundes, de 25 anos. Em determinado momento, o sargento é visto se aproximando do homem. Nesse instante, deu ordem para que o fugitivo parasse e se deitasse. De repente, o homem, que estava de costas, virou-se apontando uma arma para o policial e atirando.

O policial caiu no chão. O homem atirou mais uma vez, atingindo a perna do sargento. Antes de desmaiar, o militar desferiu vários tiros na direção do seu agressor, atingindo-lhe uma das pernas. Ele acabou preso.

Já o segundo detento, que também estava no carro, tentou, por horas, fugir dos militares. Ele chegou a se esconder em uma casa, onde trocou tiros e correu para uma mata da região. O homem só foi encontrado durante a madrugada de sábado (6), escondido no meio da lama de um chiqueiro.

Segundo informações da Sejusp-MG, Welbert estava preso no Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, desde 24 de agosto de 2023. De acordo com informações da Polícia Militar, ele teve o benefício da saidinha concedido em dezembro e deveria ter retornado ao presídio no dia 23 de dezembro. Ele era considerado foragido da Justiça. Ainda de acordo com a PM, o suspeito tinha 18 passagens policiais por crimes como roubo, tráfico de drogas, falsidade ideológica e agressão.