A chuva chegou de vez à Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na Vila Samag, no Bairro Industrial, em Contagem, vídeos feitos por moradores na tarde desta quinta-feira (10/10) mostram as ruas começando a encher de água.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, uma mulher afirma que, apesar do tempo de estiagem e esta ser uma das primeiras precipitações, os bueiros das vias não estão conseguindo comportar o volume repentino de água.





“Olha como a rua já está com a chuva fraca. Isso nos indica que vem mais ‘chumbo grosso’ para nós na Vila Samag. Período de chuva vem ai, nós vamos passar daquele jeito: sufocados, enchentes. Só Deus mesmo para nos ajudar”, diz a moradora na gravação.



A reportagem procurou a Defesa Civil de Contagem para saber se há algum registro de ocorrência em decorrência das chuvas, mas até o momento não obteve retorno.

Além de Contagem, outras 735 cidades mineiras estão em alerta de perigo potencial para chuvas intensas. O alerta, publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é válido até a manhã desta sexta-feira (11/10) e prevê precipitações de até 50 mm por dia.





O órgão também prevê ventos intensos que podem chegar a 60 km/h. Mesmo assim, ainda segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.





Chuva em BH





Na capital, a Defesa Civil municipal registrou chuva extremamente forte nas regiões do Barreiro, Oeste e Centro-Sul. Até as 15h, desta quinta-feira, as avenidas Afonso Vaz de Melo a Senador Levindo Coelho, na altura do Bairro Jatobá, foram cobertas pela água.





Já no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de BH, houve queda de granizo. Até a publicação desta matéria não houve registro de ocorrências em decorrência das precipitações.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Recomendações durante a chuva

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;



Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;



Atenção especial para áreas de encostas e morros;



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para a Cemig (116) ou Defesa Civil (199).



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil e saia de casa. Só retorne após vistoria da PBH.



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.