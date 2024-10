O helicóptero Arcanjo 04 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) se acidentou com seis tripulantes, na noite de sexta-feira (11/10), em área de serra, em Ouro Preto, na Região CentraL de Minas Gerais. É a segunda aeronave que cai no município em menos de 24 horas. Não há notícias de sobreviventes.

Equipes de busca da corporação, voluntários e Força Aérea Brasileira (FAB) foram acionados, totalizando um grupo de socorro com 84 pessoas. Na tarde do mesmo dia, um avião monomotor que também já realizou combate a incêndios colidiu na Serra de Ouro Preto, matando o piloto.

"Após 12 horas de busca a aeronave foi encontrada numa serra íngreme de Ouro Preto. A corporação segue empenhada nos trabalhos de busca pelos seis tripulantes", informou o CBMMG, que vai fazer uma declaração oficial na sua base aérea, na Pampulha, em Belo Horizonte, ainda nesta manhã.

"O local do acidente é de difícil acesso inclusive para as nossas equipes, sem falar na condição climática (que é adversa)", informa o CBMMG.

ZEMA

O governador de Minas, Romeu Zema, lamentou as mortes da tripulação do helicóptero.

BOA

A comandante do BOA (Batalhão de Operações Aéreas), Tenente Coronel Karla Lessa Alvarenga Leal, informou em nota em grupo de militares que "o Arcanjo 04 decolou no dia de ontem para ocorrência de SAR de aeronave acidentada em Ouro Preto (Air Tractor da Aeroterra).

A guarnição composta pelo Cap. Wilker, Ten Victor, Sgt Wellerson, Sgt Gabriel, Dr Rodrigo Trindade e Enfermeiro Bruno Sudário. Após atendimento da ocorrência a equipe pousou no trevo de Ouro Preto aguardando melhoria do tempo.

A TASA [equipe que dá apoio ao serviço aéreo] foi acionada para buscar a equipe. Ao chegar no local, a aeronave não estava lá. Foi informado pela equipe da polícia que a aeronave havia decolado.



Fez contato no BOA que também não confirmou a chegada da aeronave na base.

Nas horas seguintes foi feito contato com a Salvaereo para verificação de acionamento do ELT [emergency localizer trasmissor]. O qual foi confirmado. Em ação concomitante, uma força tarefa foi montada para realizar buscas na região envolvendo: três guarnições do BOA; aeronave Pegasus; duas equipes de USA de Ouro Preto; Guarnições do BEMAD (COE, PCIF, CANIL, PBS, CBS), Guarnições BM da Cia de Ouro Preto, duas guarnições da Polícia Militar.

SCO foi montado no BOA com equipes do CEB, BEMAD, BOA, SAMU, BM5, médicos, enfermeiros do SAMU, psicólogos da AAS.

As buscas ocorreram por toda a noite. A região permanece com tempo ruim dificultando a busca e sobrevoo no local.

O SAR decolou de Mato Grosso para sobrevoar a região.

As buscas estão concentradas nas últimas informações de GPS enviadas pelo Vsky e ELT, além de triangulação com antena de celular.

As famílias foram informados e apoio montado no BOA com suporte médico e psicológico.

Durante o dia montaremos equipes para render as guarnições que trabalharam durante a noite e para tripular o Arcanjo 02 para auxiliar as buscas quando as condições climáticas permitir.

Manteremos o grupo atualizado das informações à medida da evolução das buscas."

