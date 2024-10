Imagens de um vídeo amador mostram o Arcanjo 4, helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, decolando para seu último voo, que não chegou ao fim.

Pouco depois de decolar, a aeronave caiu, matando os seis tripulantes, quatro militares e dois integrantes do Samu. Foi o primeiro acidente de helicóptero com morte na história da instituição mineira.

Uma foto em resolução ruim e com o recurso do zoom ativado ao máximo mostra os destroços do helicóptero no alto da serra onde caiu.

Foto mostra destroços do helicóptero Arcanjo 4 em serra de Ouro Preto, onde caiu e matou os seis tripulantes reprodução/redes sociais

O Arcanjo estava na cidade histórica, onde havia sobrevoado para ajudar na localização de um avião que caiu nas redondezas, resultando na morte do piloto. O Air Tractor combatia incêndios florestais na região.

O Batalhão de Operações Especiais empenhou 84 pessoas para o trabalho de localização da aeronave e resgate dos corpos e destroços, tarefas que ainda estão longe de serem concluídas devido ao tempo ruim em Ouro Preto e à dificuldade de chegar ao local do acidente.

O governador de Minas, Romeu Zema; o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ex-porta-voz dos Bonbeiros, Pedro Aihara, lamentaram a tragédia.