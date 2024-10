O helicóptero Arcanjo 04, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, bateu contra a Serra de Ouro Preto, na região central do estado, segundo informações da Defesa Civil de Ouro Preto deste sábado (12/10). Os destroços e corpos ficaram espalhados em um raio de 100 metros do local do acidente. Os seis tripulantes da aeronave morreram.





O Arcanjo não conseguiu transpor a Serra e colidiu quando estava a cerca de 25 metros do pico. O local é íngreme e o trabalho de resgate é feito por meio de cordas e técnicas de montanhismo e rapel. Todos os corpos já foram retirados do local.

As vítimas foram identificadas como capitão Wilker Tadeu Alves, tenente Victor Sterling, sargento Wellerson, sargento Gabriel, o médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro do SAMU Bruno Sudário.







O prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo (PV), foi até o local onde foi instalada uma base de apoio para operações, onde concedeu entrevista coletiva, e deu explicações sobre o acidente. O helicóptero trabalhava nas ações de busca e resgate de um avião monomotor, que caiu na tarde de sexta-feira, matando o piloto.





O monomotor estava a serviço do Instituto Chico Mendes e estava combatendo incêndios florestais no local. “Acredito que o piloto, que morreu no desastre, ele deva ter feito um esforço enorme para conduzir o avião para fora da área urbana, porque a pane começou a se pronunciar quando ele sobrevoava o centro histórico de Ouro Preto, e ele conseguiu ultrapassar a serra e caiu do outro lado, na encosta que desce para o distrito de São Bartolomeu”, começou.





Após o acidente, foram acionadas a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e a Defesa Civil, junto ao Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar da cidade. “Nossas equipes estavam todas mobilizadas aqui, todos estavam aqui e assistiram à decolagem do helicóptero, por volta das cinco da tarde, seis da tarde, depois de eles terem vindo e prestarem seu serviço. Eles fizeram o levantamento e apuração do primeiro desastre. Eles saíram, havia um nevoeiro muito forte e o helicóptero se chocou nessa grande muralha, que é a Serra de Ouro Preto, aqui praticamente diante do trevo do contorno de Ouro Preto”, afirmou.





“Nossa solidariedade ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, nós temos uma unidade de Bombeiros Militar em Ouro Preto e esses integrantes vieram a serviço, para prestar assistência à ocorrência inicial, e acontece essa tragédia. A cidade está totalmente chocada, nós decretamos luto oficial”, lamentou.