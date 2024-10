O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), usou as redes sociais para lamentar as seis mortes – de quatro bombeiros militares, um médico e um enfermeiro do SAMU – após a queda do helicóptero Arcanjo 04, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, anunciada na manhã deste sábado (12/10).

A aeronave estava desaparecida desde a tarde de ontem. Foi o primeiro acidente de helicóptero com morte na história do Corpo de Bombeiros de MG.





Sábado de muita tristeza. Lamento muito pela tragédia ocorrida com o helicóptero do Corpo de Bombeiros de MG. Nossos heróis estavam em batalha, cumprindo operação durante buscas de um avião que caiu em Ouro Preto. — Alexandre Silveira (@asilveiramg) October 12, 2024

Em seu perfil do X, Silveira chamou as seis vítimas de heróis. “Sábado de muita tristeza. Lamento muito pela tragédia ocorrida com o helicóptero do Corpo de Bombeiros de MG. Nossos heróis estavam em batalha, cumprindo operação durante buscas de um avião que caiu em Ouro Preto”, escreveu. O Arcanjo 04 desapareceu na tarde de sexta-feira, quando atuava nas buscas de um avião monomotor que colidiu na Serra de Ouro Preto, matando o piloto, na tarde de ontem.







Até o momento, as vítimas foram identificadas como capitão Wilker Tadeu Alves, tenente Victor Sterling, sargento Wellerson, sargento Gabriel, o médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro do SAMU Bruno Sudário.

Silveira também manifestou solidariedade às famílias. “Como servidor público da Segurança, me faltam palavras para expressar tamanha dor. Quando nossos irmãos se vão, perdemos um pouco de nós também. Presto minha solidariedade e meus sinceros sentimentos aos amigos e familiares. Desejo força, que Deus conforte o coração de todos”, publicou.