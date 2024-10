O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), divulgou uma nota lamentando as seis mortes causadas pela queda do helicóptero Arcanjo 04, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Ouro Preto, na região Central de Minas. O acidente foi confirmado na manhã deste sábado (12/10). A aeronave estava desaparecida desde a tarde de ontem.





“Externo meu profundo pesar pela morte de quatro militares do Corpo de Bombeiros do estado de Minas Gerais e dois socorristas em razão da queda de um helicóptero, ocorrida em Ouro Preto, nesta sexta-feira. Esses heróis, que dedicaram suas vidas à proteção de todos os mineiros, deixam um legado de coragem, dedicação e altruísmo. Solidarizo-me com as famílias e com a corporação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais”, escreveu Pacheco em nota.





A tripulação era composta por quatro militares, um médico e um enfermeiro, identificados como capitão Wilker Tadeu Alves, tenente Victor Sterling, sargento Wellerson, sargento Gabriel, o médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro do SAMU Bruno Sudário. Não foram dadas mais informações sobre os seis tripulantes.





As mortes foram confirmadas pelo governador Romeu Zema (Novo), nas redes sociais. "Lamento profundamente a trágica perda dos quatro militares do Corpo de Bombeiros e de dois socorristas, vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto. Minha solidariedade e orações estão com os familiares e amigos nesse momento tão difícil", escreveu.





Pedro Aihara, deputado federal pelo Patriota e ex-porta-voz do Corpo de Bombeiros, disse ter perdido seis amigos. “Fui amigo, instrutor, aluno, colega de trabalho, chefe e chefiado por irmãos de farda e de ofício que lá estavam. Conversei com o Cap Wilker não tem duas semanas. Minha ficha ainda não caiu e não consigo conceber a ideia de perdermos pessoas tão amadas e especiais”, lamentou em nota.





Essa é a segunda aeronave que cai no município em menos de 24 horas. Na tarde de ontem, um avião monomotor que combatia incêndios florestais nas redondezas colidiu na Serra de Ouro Preto, matando o piloto.