Imagem do Arcanjo 4 no aeroporto da Pampulha, em BH. Aeronave caiu nessa sexta-feira (11/10) e matou os seis tripulantes

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lamentou em rede social o acidente com o helicóptero Arcanjo 4, que caiu na região de Ouro Preto, e a morte dos seis tripulantes.

"Lamento profundamente a trágica perda dos quatro militares do Corpo de Bombeiros e de dois socorristas, vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto. Minha solidariedade e orações estão com os familiares e amigos nesse momento tão difícil", escreveu o governador no X (antigo Twitter).

Também ontem, um avião que atuava no combate a incêndios em vegetação na mesma região caiu e matou o piloto.