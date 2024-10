Leandro Ferreira da Silva, de 42 anos, é coordenador operacional da Ourotrans e amigo de Bruno Sudário, o enfermeiro do Samu, uma das seis vítimas da queda do helicóptero Arcanjo 04, do Corpo dos Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Ouro Preto, Região Central do estado.







O coordenador estava atuando em apoio da queda de um avião monomotor que caiu no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, nessa sexta-feira (11/10) e diz que conversou com Sudário minutos antes do helicóptero decolar.





“Marcamos de encontrar com a família. Mas, infelizmente, aconteceu essa fatalidade”, disse emocionado. “Me despedi dele com poucas palavras. Logo depois que eu me desloquei em direção a Itabirito para buscar um material, vi que a aeronave tinha decolado. Logo depois ficamos sabendo da tragédia”, contou.





Silva descreve o amigo: “Grande profissional, amigo. Estudamos juntos, fizemos enfermagem juntos. Deixou um grande legado, uma história linda, por onde ele passou.” Segundo ele, o enfermeiro deixa esposa e dois filhos pequenos.





O coordenador diz que a decolagem foi tranquila, mas a visibilidade no momento estava comprometida. “Ele foi reto em direção a pedra.” O momento, segundo ele, teria sido registrado por um agente da Ourotrans. “Tem um vídeo. Sem pane. Ele decolou em direção à montanha. Como estava com a neblina bem baixa, provavelmente, ocorreu a tragédia.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Silva acredita que o helicóptero não conseguiu transpor a montanha. “Foi por cerca de 10 metros que o acidente aconteceu.”