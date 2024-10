O sargento Gabriel, de 29 anos, uma das seis vítimas que morreram na queda de um helicóptero do Corpo de Bombeiros, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais, gravou um vídeo pouco antes de entrar na aeronave, que estava desaparecida desde a tarde de ontem. O acidente foi confirmado na manhã deste sábado (12/10).

Nas imagens, o sargento Gabriel mostra o próprio rosto e, ao fundo, parte da rodovia. O vídeo foi gravado no trevo que dá acesso a Ouro Preto, após a aeronave fazer um pouso em decorrência do mau tempo. Pouco depois da decolagem, o helicóptero bateu contra a Serra de Ouro Preto e a tripulação composta por quatro militares, um médico e um enfermeiro morreu. Este é o primeiro acidente de helicóptero com mortes na história do Corpo de Bombeiros de MG.

De acordo com a Defesa Civil de Ouro Preto, o voo foi atrapalhado pelo nevoeiro que cobria o local e o helicóptero colidiu contra o paredão rochoso a cerca de 25 metros do pico. O local do acidente é íngreme e o trabalho de retirada dos seis corpos foi feito por meio de cordas e técnicas de montanhismo e rapel. As investigações ainda vão determinar as causas do desastre aéreo.

A tripulação morreu quando voltava do atendimento a uma ocorrência de queda avião monomotor no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto. O piloto da aeronave, Adriano Machado, faleceu no local do acidente.

Os militares haviam atuado no longo trabalho de resgate de corpos e sobreviventes do desastre de Brumadinho. Segundo o porta-voz da corporação, tenente Henrique Barcellos, os bombeiros empenhados na operação possuíam experiência suficiente para operar em condições climáticas severas.

“As aeronaves que fazem voos de segurança pública possuem autorização para operar em condições severas. Os nossos pilotos são plenamente capazes. Inclusive, o comandante dessa aeronave tem experiência na operação de Brumadinho. Certamente, ele tomou uma decisão pautada na experiência e na segurança que tinha naquele momento”, afirmou Barcellos.

Além de Gabriel, as vítimas são o capitão Wilker Tadeu Alves, o primeiro-tenente Victor Sterling, o sargento Wellerson, o médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro do SAMU Bruno Sudário. O velório das seis vítimas vai acontecer na manhã deste domingo (13/10), às 10h, no Colégio Santa Marcelina, Bairro São Luiz, Região da Pampulha, em Belo Horizonte.