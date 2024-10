Corpos foram encontrados no condomínio São Marcos II, no Bairro São Jorge, em Betim

Três homens, de 22, 26 e 27 anos, foram mortos a tiros no Bairro São Jorge, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (12/10). Acionada às 8h20, a Polícia Militar foi ao condomínio São Marcos II e se deparou com um carro ligado sem ninguém dentro. Uma das vítimas estava caída perto do veículo. As outras duas foram encontradas a cerca de 200 metros do automóvel.

Após informações repassadas por uma testemunha, os policiais encontraram em outro ponto do condomínio uma submetralhadora de origem argentina caída ao solo. No local também haveria um quarto homem baleado, conforme o chamado recebido pela PM. Os militares, no entanto, não o localizaram.

A suspeita inicial é de que as execuções tenham relação com a disputa por pontos de tráfico de drogas na região. Nesse sentido, o trio, que pertencia a uma facção criminosa, chegou ao condomínio para atacar rivais, mas acabou morrendo. A polícia ainda não tem pistas dos suspeitos das execuções.

A perícia da Polícia Civil, como de praxe, deu início à coleta de informações e vestígios na cena do crime e, após conclusão dos trabalhos, liberou os corpos, que foram conduzidos ao Instituto Médico-Legal (IML).

