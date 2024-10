A polícia procura por imagens de câmeras de vídeo na região do crime

Vingança e acerto de Contas. Essas são duas possibilidades investigadas pela Polícia Civil para o duplo homicídio ocorrido na noite de domingo, num bar da Rua do Retiro, no Bairro Progresso, em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As vítimas são dois homens, de 18 e 31 anos.





Era por volta de 21h15 quando dois homens, usando balaclavas, entraram no bar perguntando ao proprietário quem seria os procurados por eles. O homem, temendo por sua vida - eles empunhavam armas - sinalizou com a cabeça, e imediatamente se abaixou atrás do balcão.





Um dos homens de balaclava, e que usava, ainda, um boné e camisa vermelha, se vira e direciona contra o homem de 18 anos, que se levanta e tenta escapar, correndo para a rua, onde foi alcançado e morto.





O outro, de 31 anos, foi morto no interior do bar, pelo outro homem de balaclava. A namorada deste tinha acabado de sair da mesa, para ir ao banheiro.





E essa mulher, ao retornar, chegou assustada depois de ouvir os tiros. Ela contou aos policiai militares que chegaram ao local, que o namorado tinha sido ameaçado quando eles estavam no Bairro Vargem Grande; “Foram dois homens que estavam num carro prata. Eles tentaram nos atropelar”.





Ela contou também que, neste domingo, alguns minutos antes de acontecerem as mortes, viu o mesmo carro passando em frente ao bar.





Pouco depois do crime, ela recebeu mensagens, pelo celular, com figurinhas que expressam morte e também de risos.





Suspeitas





Já se sabe que uma das vítimas, o homem de 31 anos, era líder de um grupo do tráfico de droga, conhecido por “Bonde Bosm”, que tencionava tomar conta do tráfico de drogas na Serra do Cipó.





Os dois matadores seriam integrantes de outro grupo do tráfico, conhecido como "Tudo 3”, que seria ligado ao tráfico em Lagoa Santa.





Além disso, a mulher contou que o namorado vinha recebendo mensagens, via celular, com os dizeres “Vou te Matar”. A polícia tenta identificar de quem seriam essas mensagens.





A polícia procura também por imagens de câmeras de vídeo na região, para tentar identificar o carro que pertenceria a um dos criminosos e, a partir daí, chegar a eles.

Um levantamento feito pela PM aponta que a vítima, de 31 anos, tinha passagens na polícia por crimes de receptação, roubo, furto, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, roubo de carro e portar documentos falsos.





