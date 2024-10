Uma cena triste. Quando os policiais militares chegaram à rua Ipanema, no Bairro Santa Rita, no Barreiro, zona oeste de Belo Horizonte, no chão estava um corpo caído envolto por um lençol e com a cabeça no colo de uma mulher, assentada no chão, que chorava copiosamente. Isso ocorreu na noite de domingo (14/10), e a vítima era um homem de 28 anos. A mulher, sua companheira.





O homem foi morto com vários tiros, a maioria na cabeça. A massa encefálica estava espalhada na rua. Lá, também, muitas cápsulas de balas e três cartuchos não deflagrados.





Um tio da vítima contou que o sobrinho já tinha sido preso. O que se confirmou na consulta feita pela PM. A maioria das autuações por porte e uso de drogas.





A história, no entanto, começou mais cedo, depois que o homem retornou de um evento nas proximidades, chamado “Motocando”. Lá, ele teria entrado em atrito com um homem e entrado em luta corporal com este.





Decidiu retornar para casa. Estava chegando em casa, em seu Honda Civic, quando um carro, um ônix preto, surgiu na contramão e o fechou. De dentro do carro, disparos. O carro ainda parou e um homem desceu e descarregou a arma. Fugiram em seguida.

O caso está sendo investigado por policiais do 3º DP, do Barreiro. Os policiais esperam encontrar imagens de câmeras de segurança, que ajudariam na identificação dos assassinos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia