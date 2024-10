Gladson Geraldo Costa, irmão de Daniele Batista Costa, conhecida como Dandara, pediu, em vídeo publicado nas redes sociais, apoio de motoqueiros e trilheiros para colaborar nas operações de busca pela irmã. Dandara desapareceu na Serra de Santa Helena, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. Ela saiu de casa no sábado (12/10), por volta das 19h, e desde então não foi mais vista.

O irmão gravou o pedido de ajuda no alto da serra, onde está concentrada a busca. O apelo foi motivado pela dificuldade de acesso a algumas áreas. "Se você tem alguma moto de trilha, se você conhece a serra e quer nos ajudar a procurar a Dandara, estaremos aqui o dia inteiro", diz Gladson em vídeo.

Ainda nas imagens, ele reforça a urgência do apoio de voluntários que saibam percorrer as áreas de Santa Helena para orientar as operações.

Ao Estado de Minas, Gladson contou que a convocação já mobilizou um grupo de 15 motoqueiros e 10 trilheiros. "Iremos passar a noite e vamos dividir equipes noturnas para as buscas. Vamos montar um suporte com água e comida também, para ajudar quem nos ajuda", afirma o irmão.

Desaparecimento



Gladson contou ainda que a família não sabe o que aconteceu. De acordo com ele, até o momento não há informações precisas se a mulher "teve um surto" ou se desapareceu. Conforme o último contato com Dandara, ela estava em uma trilha na Serra de Santa Helena que dá acesso ao Bairro Planalto.

O Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG) informou que, na noite de domingo (13/10), foram usados drones para buscas aéreas, mas não foi possível localizar a mulher. Já na segunda (14), três guarnições, incluindo três militares com cães farejadores, ficaram empenhadas na ocorrência. Nesta quarta (15/10), os militares continuam com as buscas.

Até o momento, segundo a família e os bombeiros, Dandara não foi encontrada. Caso alguém tenha informações sobre sua localização, pode entrar em contato pelo telefone: (31) 98775-1244.