Desde a última segunda-feira (14/10), a concessionária Eco050 deu início à operação experimental de dois radares de velocidade média na BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Os equipamentos monitoram um trecho de 11 quilômetros, identificando automaticamente veículos que ultrapassam o limite de 80 km/h no percurso. Esta é a primeira vez que um sistema desse tipo é implementado em uma rodovia federal concessionada no Brasil.





O monitoramento é feito por radares inteligentes instalados nos quilômetros 171 e 182, no sentido Uberaba a Delta. Os aparelhos registram o horário de passagem dos veículos e, com base no tempo necessário para percorrer o trecho, calculam a velocidade média. Se um motorista completar a distância em menos de oito minutos, isso indica que ele excedeu o limite permitido em algum ponto do trajeto.





Para orientar os motoristas sobre a nova tecnologia, a Eco050, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou uma ação educativa na rodovia. A atividade teve como objetivo informar os condutores flagrados por excesso de velocidade sobre o funcionamento do sistema e sua importância para a segurança viária.





Vantagens do monitoramento por velocidade média

O gerente de Operações da Eco050, Bruno Araújo Silva, destacou os benefícios do monitoramento por velocidade média em comparação ao sistema de radares fixos. "O monitoramento tradicional é baseado na infração flagrante, capturada apenas no momento em que o usuário passa pelo radar. Com o sistema de velocidade média, é como se aumentássemos a área fiscalizada, obrigando o usuário a respeitar o limite da rodovia durante todo o trajeto", explica.





Além de reduzir o número de infrações, a tecnologia também traz mais segurança aos usuários da rodovia. Países como a Itália, que já utilizam esse sistema, registraram uma redução de até 50% nas mortes por acidentes de trânsito no primeiro ano de implementação.





Em Uberaba, o chefe da PRF, inspetor José Rocha Neto, acredita que a novidade poderá diminuir significativamente os acidentes causados pelo excesso de velocidade. "Boa parte dos acidentes que registramos na BR-050, em Uberaba, tem como causa o excesso de velocidade. Essa é uma tecnologia que faz o motorista respeitar mais os limites da via", afirmou.





Impactos positivos para motoristas e meio ambiente

A manutenção de uma velocidade constante ao longo do trajeto traz ainda outros benefícios, como a diminuição do desgaste de freios e embreagem dos veículos, além de economia de combustível. "Manter uma velocidade mais baixa e constante também contribui para uma menor emissão de CO2, favorecendo o meio ambiente", acrescenta Bruno Araújo Silva.

Além do trecho em Uberaba, a Eco050 estuda a instalação de novos pontos de monitoramento de velocidade média em outros trechos da BR-050, incluindo áreas em Uberlândia, em Minas, e em Catalão e Cristalina, cidades que ficam localizadas em Goiás, ampliando os benefícios da tecnologia para mais regiões ao longo da rodovia.