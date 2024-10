Um homem foi preso quatro dias depois de sair da cadeia por ameaçar a ex-esposa e a família dela, na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Em diversas ligações, nesta segunda-feira (14/10), o suspeito teria dito que mataria o filho da mulher e os pais dela, antes de assassiná-la.

O homem de 40 anos estava preso justamente por ameaças à mulher e foi solto no dia 10 de outubro. Nesta semana, entretanto, passou a importunar a ex-companheira, de 47 anos. A vítima tem medida protetiva de urgência contra o homem.

Inicialmente ele ligou pedindo R$ 300 em dinheiro, para ir embora para a cidade de João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. A vítima disse que não o ajudaria mais. Numa segunda ligação, feita de outro telefone, pediu que a mulher levasse R$ 100 para ele e deixasse em um bar, do contrário, ele iria atear fogo no carro dela. Mais um vez, o suspeito foi ignorado.

Numa terceira ligação, mais uma vez de um telefone diferente, o perseguidor afirmou que faria a vítima sofrer aos poucos, matando o filho dela e, em seguida, os pais da ex. Ele também a ameaçou de morte.

A Polícia Militar foi acionada, que recebeu informações sobre um homem que havia sido contido em um bar, no Centro de Patos de Minas. Era o mesmo suspeito que havia acabado de sair da prisão e estava ameaçando a ex-companheira. Ele tinha bebido no local e tentou sair sem pagar, após ter ligado para uma pessoa que ele dizia ser sua esposa. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Plantão.