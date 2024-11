Um menino de cinco anos morreu nesta sexta-feira (1) depois de ser baleado em Japeri, na Baixada Fluminense (RJ). Ele chegou a ser socorrido mas morreu no Hospital Municipal de Japeri.



Carlos Eduardo Cabral de Moura foi baleado quando saía com a mãe de um mercado na Estrada Miguel Pereira, no bairro Nova Belém. Uma equipe do Segurança Presente foi atacada por tiros vindos da comunidade Morro do Sapo. Os policiais não reagiram e não ficaram feridos, mas Carlinhos foi atingido.

A Prefeitura de Japeri emitiu uma nota expressando solidariedade à família e aos amigos. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.