Menino de 8 anos é baleado na cabeça, na Baixada Fluminense

Um menino de 8 anos foi baleado na cabeça na sexta-feira, 28, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, mas passa bem após ser. O crime foi na Rua Vereador Moacyr Pimentel, no bairro Flexeira, em Guapimirim, informou a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar.Testemunhas citadas pelo portal G1, da TV Globo, disseram que o menino brincava com outras crianças perto de casa quando um carro passou para rua efetuando vários. Segundo o RJTV, a família da criança informou que o menino foi baleado por dois tiros, um naA assessoria de imprensa da Polícia Civil informou apenas que "diligências estão sendopara esclarecer o caso". As investigações são conduzidas pela 67ª Delegacia de Polícia (DP), emO menino baleado foi atendido no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. Na manhã deste sábado, 29, a Secretaria de Estado de Saúdeque o paciente "tem estado de saúde estável".