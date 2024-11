Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2792 da Mega-Sena, sorteada nesta sexta-feira (1/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme informou a Caixa Econômica Federal. Deste modo, o prêmio acumulou de R$ 105 milhões para R$ 127 milhões no concurso 2793, marcado para a próxima terça-feira (5/11).



As dezenas apuradas na noite desta sexta foram: 16 - 22 - 33 - 34 - 49 - 59.



A Caixa informou que 11 apostas de Minas Gerais foram premiadas na quina com R$ 68.004,21, cada: três de Divinópolis, duas de Belo Horizonte, uma de Cataguases, uma de Curvelo, uma de Espera Feliz, uma de Ipatinga, uma de Uberaba e uma Viçosa.







Valor da aposta



A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.

A Mega permite a seleção de até 15 dezenas, que fazem o valor superar R$ 22,5 mil, bem como multiplicam as chances de vitória em cinco mil vezes.