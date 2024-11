O concurso Miss Silicone Brasil abriu, nesta sexta-feira (1º/11), inscrições para eleger os “seios turbinados” mais bonitos do país. Vinte e sete participantes poderão ganhar o título, que será decidido por meio de votação popular, em 11 de novembro.





Criado pela influenciadora Ana Otoni, o evento terá premiação de R$ 10 mil em dinheiro, além da coroa de campeã. "A ideia do concurso Miss Silicone Brasil veio a partir do sucesso do prêmio de vagina mais bonita do Brasil e a crescente exaltação do corpo feminino nas mídias sociais”, explicou a idealizadora.





“Estamos empoderadas. Nosso corpo, nossas regras. Quero celebrar a diversidade e a beleza dos corpos siliconados, criando um espaço onde todas possam se sentir valorizadas e respeitadas”, completou Otoni.





Como funciona o concurso





Quem quiser participar deve se inscrever no site oficial do Miss Silicone Brasil. O processo de seleção levará em conta, além dos seios, a simpatia, o engajamento nas mídias sociais e o poder de representar o estado escolhido. As candidatas também terão de seguir o perfil de Otani no Instagram e mandar uma mensagem após realizar a inscrição.

Depois da seleção das participantes, a votação será aberta. O concurso contará com eliminações semanais a cada sábado, até o dia 7 de dezembro, quando serão definidas as quatro finalistas do concurso. A decisão está programada para 14 de dezembro, às 20h.