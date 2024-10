Para as mulheres que desejam engravidar e amamentar no futuro, é importante conversar com um cirurgião experiente

O aumento dos seios por meio de próteses de silicone é um dos procedimentos mais procurados na cirurgia plástica em todo o mundo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), 319 mil próteses de silicone são implantadas anualmente no país. O Brasil é considerado o segundo que mais faz mamoplastia, perdendo apenas para os Estados Unidos.





Contudo, muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre os possíveis impactos que a cirurgia pode ter na amamentação. Segundo o cirurgião plástico Felipe Villaça, é importante desmistificar algumas informações acerca do assunto. Ele explica o que é mito ou verdade sobre o tema:





Prótese de silicone impede a amamentação



Mito. Uma das principais preocupações das pacientes é a capacidade de amamentar após o implante de silicone. Essa é uma crença equivocada. Se a cirurgia for feita corretamente, respeitando as estruturas glandulares e os ductos mamários, a capacidade de amamentar não é comprometida. A escolha da técnica cirúrgica também influencia nesse resultado, sendo o posicionamento da prótese e o local da incisão fatores importantes.





A posição da incisão pode afetar a amamentação



Verdade. A técnica cirúrgica escolhida é um ponto-chave. Se a incisão for feita na aréola, há um risco maior de lesionar os ductos lactíferos, responsáveis por conduzir o leite até o mamilo. Para quem deseja ter filhos no futuro, recomenda-se a incisão inframamária (no sulco abaixo dos seios), pois ela reduz as chances de interferência nas glândulas mamárias.





O silicone contamina o leite materno



Mito. Outra dúvida comum é se o silicone pode vazar e contaminar o leite materno. As próteses de silicone são extremamente seguras e o material não tem contato com o leite. Não há risco de o silicone ser absorvido pelo corpo ou pelo leite da mãe.





A cirurgia pode alterar a sensibilidade do mamilo



Verdade. É possível que algumas mulheres experimentem uma mudança temporária ou até permanente na sensibilidade do mamilo após o procedimento, o que pode afetar a amamentação. Essas alterações, no entanto, são mais associadas à técnica cirúrgica e à recuperação individual da paciente.





O médico destaca que, para as mulheres que desejam engravidar e amamentar no futuro, é importante conversar com um cirurgião experiente. “Discutir sobre a melhor abordagem para cada situação e a orientação individualizada vai garantir um procedimento seguro tanto para a estética quanto para a saúde materna”, aponta Felipe.

