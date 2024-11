crédito: Arautos do Evangelo/Reprodução

O fundador da associação Arautos do Evangelho, monsenhor João Scognamiglio Clá Dias, morreu nessa sexta-feira (1º/11), aos 85 anos, em Franco da Rocha (SP). O líder religioso enfrentava sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido há 14 anos.





Em nota, o grupo lamentou a partida do monsenhor: “seus filhos espirituais continuarão, com serenidade, entusiasmo e concórdia, mas também vigilantes e destemidos, sua missão em prol da Santa Igreja e da sociedade civil”.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, manifestou condolências ao grupo. “Desejo conforto aos amigos e familiares, com votos de que se mantenha seu legado de fé e esperança em um Brasil melhor”, declarou.





Além da Associação Privada Internacional de Fiéis Arautos do Evangelho, aprovada em 2001 pelo Papa João Paulo II, Clá Dias fundou a Sociedade Clerical de Vida Apostólica Virgo Flos Carmeli e a Sociedade Feminina de Vida Apostólica Regina Virginum, ambas aprovadas pelo Papa Bento XVI em 2009.

Formado em direito na Faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo, e doutor em Teologia e Direito Canônico, foi percussor do Instituto Filosó­fico Aristotélico-Tomista e o Instituto Teológico São Tomás de Aquino, além da revista científica Lumen Veritatis e a revista de cultura católica Arautos do Evangelho. Neste período, escreveu 27 obras, várias delas traduzidas em sete idiomas.





Em 2017, João Clá Dias renunciou à liderança dos Arautos do Evangelho após um escândalo com o Vaticano. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrava o fundador citando um suposto interrogatório de um demônio, no qual alegava ter poder sobre o papa Francisco.

À época, pesavam ainda sobre os Arautos denúncias de pelo menos 40 casos de abuso psicológico, humilhações, assédio e estupro - na sede oficial, em Caieiras (SP). A associação negou as acusações e afirmou se tratar de preconceito religioso.