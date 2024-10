O Tribunal de Justiça do Rio retoma, na manhã desta quinta-feira (31), o julgamento de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, responsáveis pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Você pode conferir a transmissão ao vivo, pelo Youtube do Portal Uai.

Nesta quarta-feira (30), dez testemunhas prestaram depoimento, incluindo a jornalista Fernanda Chaves, que sobreviveu ao atentado, e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã de Marielle.

Fernanda Chaves, assessora de Marielle e sobrevivente do atentado;



Marinete Silva, mãe de Marielle;



Mônica Benício, viúva de Marielle e vereadora reeleita no Rio;



Ágatha Arnaus, viúva de Anderson;



Carlos Alberto Paúra Júnior, policial civil que fazia parte do núcleo que investigou o carro usado no crime;



Luismar Cortelettili, agente da Polícia Civil do Rio;



Carolina Rodrigues Linhares, perita criminal;



Guilhermo Catramby, delegado da Polícia Federal e primeira testemunha de defesa;



Marcelo Pasqualetti, policial federal;



Ronnie Lessa, réu.



O promotor Eduardo Martins, do Ministério Público, afirmou que não haverá acordo de delação se primeiro não houver a condenação dos acusados.

O cálculo da condenação será feito pela juíza Lúcia Glioche, que mediará todo o julgamento.

Viúva de Anderson Gomes presta depoimento emocionante

Ágatha Arnaus Reis foi a quarta testemunha no julgamento dos acusados pela morte de Marielle e do motorista. Ela relatou como a perda afetou profundamente sua vida e a do filho, então com apenas um ano e oito meses.

Em seu depoimento, Ágatha compartilhou ainda o impacto emocional e financeiro causado pela ausência do marido, descrevendo como a morte de Anderson dificultou o cuidado com o filho, que possui uma condição de saúde chamada onfalocel.

Julgamento

O julgamento, conduzido pela juíza Lúcia Glioche no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deve ser encerrado até esta quinta-feira (31), quando a juíza deverá emitir seu veredito sobre os acusados.