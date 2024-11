Uma carreta carregada com escoras de concreto tombou, matando o motorista, na rodovia MGC120, na madrugada deste sábado (16/11).

O acidente interrompeu completamente a ligação entre Itabira e Nova Era, na Região Central, por cinco horas. O trecho é próximo a Garimpo de Capoeirana e o Rancho da Santinha.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) acionou o 6º Pelotão de Itabira para o atendimento. Ao chegar no local, os militares visualizaram uma carreta tombada em uma curva sinuosa.

"A cabine chocou-se contra o barranco, deixando preso às ferragens o motorista, que sofreu politraumatismo, sendo o óbito atestado pelo médico do Samu de Itabira", informou o CBMMG.

Após o isolamento do local, análise da vítima junto a equipe do Samu e a finalização dos trabalhos de perícia, foi realizado o desencarceramento e retirada do corpo, que foi entregue à funerária Real Pax, de João Monlevade.

As polícias Militar e Civil, além do Samu, também trabalharam na ocorrência.

