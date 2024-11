Uma briga entre irmãos sobre as despesas da casa onde moravam terminou em golpes de faca, no município de Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba, na madrugada desse domingo (17/11).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por volta das 4h, as autoridades compareceram à residência, situada no Bairro Serra Negra, onde a vítima de 41 anos, com um ferimento na região do tórax, estava sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com a PMMG, os dois estavam fazendo uso de bebida alcoólica quando começaram a discutir sobre as despesas da casa e acabaram entrando em luta corporal. O irmão mais novo, que não estaria contribuindo com a casa e o aluguel, desferiu um soco no rosto do mais velho, que então pegou uma faca e golpeou a vítima uma única vez.

A faca utilizada no delito foi apreendida, e a vítima, conduzida pelo SAMU, para atendimento médico no pronto-socorro da Santa Casa de Patrocínio. O autor do crime, de 53 anos, estava dentro da casa sujo de sangue, quando a polícia chegou, e foi preso em flagrante.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata