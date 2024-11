Um homem usou uma arma de fogo para ameaçar a ex-mulher na porta de uma escola infantil em Uberlândia, na manhã desta terça-feira (12/11). A Polícia Militar foi acionada e chegou a procurar o suspeito, que fugiu e ainda não foi preso. Ninguém se feriu.

A ameaça ocorreu em frente à Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Professora Cornélia Yara Castanheira, no Bairro Segismundo Pereira, zona leste da cidade do Triângulo Mineiro. Ainda não se sabe o motivo da ameaça.

A vítima deixava o filho, ainda bebê, na escola quando o homem se aproximou e a ameaçou com a arma de fogo. Houve pânico e correria entre as pessoas que também estavam no local. Parte dos pais não deixou os filhos na escola.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que os servidores da EMEI acionaram a PM por meio do botão do pânico do aplicativo municipal Escola Segura. As aulas seguem normalmente.

“A Secretaria reforça que, desde abril de 2023, todas as 122 escolas municipais contam com linha exclusiva para contato direto com a Central Municipal de Monitoramento, da Secretaria Municipal de Segurança Integrada, que atua com apoio da PM por meio do patrulhamento escolar”, disse a pasta na nota.

“Além disso, os servidores possuem acesso ao aplicativo de denúncia 'Escola Segura'. Salienta-se que todos os servidores estão devidamente treinados e aptos para utilizar os recursos de segurança (...). A Secretaria Municipal de Educação destaca que todas as 122 escolas municipais contam com câmeras de videomonitoramento interno (totalizando 1,8 mil equipamentos) e externo (com 340 equipamentos em 134 pontos estratégicos, cujas imagens são compartilhadas com a PM).”