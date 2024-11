A Guarda Civil de Belo Horizonte apreendeu 1.574 cartões de vale-transporte que estavam sendo comercializados irregularmente no Centro da capital durante a Operação Passe Livre. A última ação ocorreu na semana passada. De acordo com a administração municipal, o material apreendido equivale a cerca de R$ 525 mil, considerando os créditos contidos nos passes recolhidos.

As fiscalizações ocorreram em diferentes pontos nas vias de maior fluxo de embarques, como nas avenidas Olegário Maciel, Amazonas e Santos Dumont, na rua Rio Grande do Sul e nas imediações da rodoviária e da Estação Vilarinho.





Ao todo, foram recolhidos 1.109 cartões BHBus, 456 cartões Ótimo - de ônibus metropolitano - e nove cartões de transporte social, que garantem a gratuidade para idosos.





O supervisor do Departamento de Ordem Pública (DOP) da corporação, Humberto Alves, explicou que a operação tem como objetivo evitar o comércio ilegal de créditos de vale-transporte e, sobretudo, de cartões de gratuidade. “O cartão social é de uso exclusivo da pessoa cadastrada. O uso por terceiros é considerado estelionato e pode até resultar no bloqueio do benefício”, alerta Alves.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a venda irregular de cartões prejudica o sistema de transporte de ônibus e afeta diretamente os usuários.