Um dia normal, esta segunda-feira (11/11). Mas, na verdade, nunca é normal para um policial militar. A surpresa, prisões, risco de vida, tudo faz parte da rotina. Pois bem: uma equipe patrulha as ruas de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e chega uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas. Essa denúncia leva à prisão de um casal, sendo o homem reincidente.





A droga estaria, segundo o denunciante, guardada num compartimento secreto, dentro de um VW Fox, de cor preto. Um carro com essas características é avistado pelos policiais da ronda. Ele para em frente a uma casa. Um homem, de cor morena, desce do carro. Ele é recebido por uma mulher, a quem abraça e se beijam.





Mas ele apanha uma sacola, azul, bastante volumosa e pesada. Os policiais apenas observam. Pedem reforço à sala de operações da PM, em Governador Valadares. O homem retorna ao veículo. Liga e sai. Vai em direção à BR-116.





O carro é seguido. Já na rodovia, o homem para o carro para abastecer o tanque. É quando os policiais dão o bote. Reconhecem o motorista, que tem passagens pela polícia, sempre por envolvimento com drogas.





Fazem uma revista no motorista e encontram dinheiro no bolso da bermuda, R$ 321,00. O homem diz, então, aos policiais, que está transportando drogas e que tem também uma arma.





Os policiais fazem uma busca no veículo, encontrando primeiro a arma - um revólver calibre 32 -, debaixo do banco de passageiros. No banco traseiro está a sacola azul, com onze barras e meia de maconha.





BH: regiões Leste e Pampulha concentram maiores focos do mosquito da dengue

O condutor do veículo diz ser motorista de aplicativo, informando ter sido contratado pelo suspeito para levar a droga do bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares, a Frei Inocêncio, distante 41 quilômetros. Receberia R$ 150,00 pelo serviço.





Ele é levado, então, à casa onde tinha sido visto com a mulher, no bairro Nova Vilas Bretas. Na casa, num dos quartos, duas caixas com 39 barras de maconha, seis porções menores da droga.





No invólucro de duas dessas porções, a indicação de que a droga era de origem colombiana. Além disso, duas balanças e um telefone celular.





Ao ser questionada, a mulher assume a propriedade da droga e esclarece que aluga um dos quartos da casa; que receberia R$ 2 mil para guardar a maconha.





“O homem que aluga o quarto me disse que um outro homem iria até lá para buscar 10 quilos. Ele veio e entreguei o pedido combinado. Mas não sei quando viriam pegar o resto”, diz a mulher. O casal é preso e levado para a Delegacia de Governador Valadares. Ela tem 19 anos, e ele, 27.