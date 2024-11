Uma ação conjunta das Polícias Civis do Pará, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais conseguiu prender Júlio Martins da Silva, conhecido como “Merrão”, um dos principais criminosos mineiros que se aliou aos traficantes do Complexo do Alemão, na Zona Norte da capital fluminense, para fornecer principalmente drogas.

Merrão, criminoso de alta periculosidade de Belo Horizonte, estava hospedado em um hotel de luxo de frente para o mar, na Barra da Tijuca, e foi preso em um restaurante na Rua Olégario Maciel, na Zona Oeste carioca. Ele havia se aliado ao Comando Vermelho com atuação no estado do Pará.

De acordo com investigações, ele também teria se aliado a lideranças de uma facção criminosa do Pará para expandir as rotas do tráfico para o Norte do Brasil.

Merrão é apontado como o principal fornecedor de maconha na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ainda segundo informações da Polícia Civil, no momento da prisão, ele apresentou um documento falso e foi autuado em flagrante por uso de documento falso.

