A segunda-feira (11/11) em Belo Horizonte começa com céu parcialmente nublado e temperaturas amenas. No entanto, quem pensa que o tempo vai continuar firme durante todo o dia, pode se surpreender. A previsão é de que, a partir da tarde, a cidade sinta o clima mudar com o aumento das nuvens e a possibilidade de chuvas isoladas, que podem vir acompanhadas de trovoadas à noite, alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas devem variar entre 16 °C pela manhã e 29 °C à tarde, com umidade relativa do ar chegando a 45% durante as horas mais secas do dia, quando o calor fica mais evidente. Por isso, é bom ficar de olho nas mudanças do tempo, que podem ser rápidas e imprevisíveis, e manter o guarda-chuva por perto.





No fim de semana, o volume de chuvas que caiu na cidade foi significativo. Só no sábado, a região Centro-Sul acumulou 108,8 milímetros (mm), quase metade da média histórica do mês, que é de 236mm. Em apenas dez dias, a regional já bateu 50% do volume de chuvas esperado para novembro. A Região Oeste é a segunda com o maior volume de chuva até agora, com 43,4% do esperado, ou seja, 102,4 milímetros.

Devido às chuvas constantes dos últimos dias, as regiões Noroeste e Oeste estão em alerta máxima para deslizamentos e desmoronamentos, conforme a Defesa Civil, válido até esta segunda. Nas regiões Barreiro, Centro-Sul, Leste e Pampulha, o risco é moderado, mas a recomendação também é de atenção redobrada para prevenir incidentes.

Ainda de acordo com o Inmet, o tempo na capital mineira deve seguir instável ao longo da semana, com mais nuvens e pancadas de chuva. Para os próximos dias, a expectativa é de mais chuva e temperaturas amenas, com máximas que variam entre 27 °C e 30 °C, ao longo da semana.