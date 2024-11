A médium mineira Isabel Salomão morreu na madrugada desta segunda-feira (11/11), aos 100 anos. Ela estava internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, desde o dia 3 de novembro.

Segundo a família, Isabel Salomão estava com a saúde debilitada e foi transferida para o CTI no sábado (9/11). A médium estava há oito anos afastada dos trabalhos espirituais em virtude da idade.





Nascida em Rochedo de Minas, na Zona da Mata mineira, em 22 de setembro de 1924, a médium é considerada uma das mais importantes personalidades da doutrina espírita no Brasil, colocada ao lado de Chico Xavier (1910-2002), que atuou até os 92 anos, e Divaldo Franco, que hoje tem 97.

Ela era a segunda mulher de dez filhos do casal de imigrantes libaneses Chaíde e Nagib Salomão.

Segundo a Federação Espírita Brasileira, sua interação com o mundo invisível iniciou-se ainda na infância, quando, aos 9 anos, já dizia “ver coisas”.

Em nota, Casa do Caminho, instituto que ela fundou, comentou o descarne da presidente. “Agradecemos a esta missionária do Cristo, por sua existência de trabalho no bem em favor de todos nós, que formamos a grande família cristã e que ela reuniu em torno do Evangelho de Jesus, que é o Caminho, a Verdade e a Vida”, destacou.



Vida de Isabel

Isabel Salomão cursou somente até o quarto ano primário (hoje a primeira metade do Ensino Fundamental), mas, já no início da adolescência, demonstrou preocupação constante com as pessoas. Tinha 14 anos quando decidiu, por sua conta e risco, que as crianças filhas dos trabalhadores rurais tinham que saber ler e escrever. Montou, com a anuência do prefeito de Guarará (a despeito do ceticismo inicial), uma escola para 45 crianças em sua própria casa e se tornou professora.



Já aos 18, enquanto estudava no Instituto Cândido Tostes, continuava a ter experiências espirituais, quando o diretor da escola sugeriu que a mediunidade fosse investigada. Foi quando ele a levou à Casa Espírita da cidade e assistiu à primeira palestra, conduzida por Dona Zuzu.

Após a consciência da mediunidade, Isabel conheceu Ramiro de Campos, que viria a ser seu marido e com quem começou a desenvolver um trabalho espiritual. Em 1974, o casal fundou a Casa do Caminho, centro espírita ativo até hoje. Dentre outras iniciativas de Isabel está o Lar do Caminho, instituição que tirou mais de 500 crianças das ruas. Ainda criou a família: filhos, netos e bisnetos.



Isabel foi a criadora do Plantão de Socorro Espiritual, em 1979, que até hoje faz atendimento 24 horas por telefone. Por ano, são atendidos mais de 200 mil telefonemas e anotados cerca de 300 mil pedidos de irradiações no serviço, com anonimato do plantonista.



Mesmo com idade avançada, Isabel se manteve ativa na comunidade espírita durante a pandemia da Covid-19. Na época, ela reuniu uma rede de voluntários e conseguiu que uma empresa de motoboys levasse mantimentos para manter ativo um projeto de distribuição de alimentos. Além disso, realizava transmissões ao vivo toda sexta-feira, enquanto não era possível o encontro dos fieis na sede da Casa do Caminho.



Biografia de Isabel Salomão

Em 2020, a jornalista Daniela Arbex lançou a biografia “Os dois mundos de Isabel”, publicada pela editora Intrínseca. Ao Estado de Minas, Arbex comentou que a produção foi seu primeiro trabalho biográfico após produzir livros sobre tragédias.

“Não foi um desafio emocional, como foram outros. Mas foi um desafio dar conta de uma história que tivesse viés, de uma maneira absolutamente jornalística e isenta. Não é um livro para convencer ninguém sobre nada, é só a visão dela sobre os dois mundos”, afirma Daniela.

Os dois mundos de que fala o título são o físico e o espiritual. A jornalista também conta que, durante um ano, visitou dona Isabel todas as noites para ouvir sobre sua trajetória, mas que a proximidade da dupla já existia há cerca de 30 anos.

Quando Arbex confidenciou à médium que existia o desejo de escrever uma biografia sobre sua vida, mas que a proximidade era um impeditivo, Isabel a questionou: “Você tem que ser minha inimiga para contar a minha história?”.

*Com informações de Mariana Peixoto