Não há informações sobre vítimas com a queda dos postes

A queda de dois postes na madrugada desta segunda-feira (11/11) deixa o trânsito lento durante a manhã na Via Expressa Francisco Cleuton Lopes, na altura do número 8001, no bairro Bernardo Monteiro, em Contagem, sentido Belo Horizonte.

Um carro foi identificado próximo aos postes caídos, sem condutor ou passageiro presentes. O veículo, um Chevette prata, estava com a dianteira amassada e atravessado na pista.

Até o momento, não há informações sobre vítimas.

A Cemig foi acionada para reparar a rede elétrica.

Apenas a faixa da esquerda está liberada, o que provoca lentidão no fluxo, que se encontra com cerca de 2 km de retenção.