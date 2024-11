Um ciclista de 51 anos foi atropelado por um caminhão na manhã de sábado (9/11) na MG-231, em Cordisburgo, Região Central de Minas Gerais.

A vítima foi socorrida com ferimentos graves e levada ao Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo. O motorista do caminhão, de 24 anos, relatou à Polícia Militar Rodoviária (PMR) que "cochilou" ao volante, o que causou o acidente.

O caminhão trafegava no sentido Curvelo quando o motorista perdeu a atenção e se desviou para o acostamento, atingindo o ciclista. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o caminhão se movendo de forma irregular antes do impacto. Após a colisão, os acessórios da bicicleta ficaram espalhados pela pista.

O motorista, que não estava embriagado nem sob o efeito de substâncias psicoativas, apresentou a carteira de habilitação regular e colaborou com as autoridades. Ele conta que, após ter cochilado no volante, acordou com o barulho da colisão. Ele e o passageiro do caminhão não se feriram.

Já o ciclista sofreu escoriações pelo corpo e uma ferida corto-contusa na região nasal até o maxilar. Ele foi imediatamente socorrido e levado ao Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo, com estado de saúde considerado grave. Após atendimento, a vítima foi liberada.

Após a colisão, o caminhão teve o para-brisas e a grade frontal quebrados, além do capô amassado. O veículo foi removido para o pátio de um posto de combustíveis em Cordisburgo.

A Polícia Civil e a PMR seguem investigando as circunstâncias do acidente.

