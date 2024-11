Candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas) começaram a deixar o local no meio da tarde. Após duas horas de prova, às 15h30, os participantes já podiam ser liberados sem o caderno de questões. Para levar a prova, os inscritos terão que esperar até os 30 minutos finais da prova, a partir das 18h.

O primeiro a aparecer no portão foi um jovem, de 19 anos, que não quis se identificar. Ele foi eliminado quando estava na metade da prova. “Eu fui ao banheiro e esqueci que estava com o fone de ouvido no bolso. Quando a fiscal foi me examinar, informou que eu estava desclassificado”, conta.

O jovem estava fazendo a prova para treinar, sem um curso em mente. Para o próximo ano, ele pretende estudar para realizar a prova novamente. “Devia ter prestado atenção. Da próxima vez não vou trazer fone de ouvido”.

Neste segundo dia de prova, os participantes enfrentam 90 questões de múltipla escolha na área de exatas, sendo 45 de matemática e 45 de ciências da natureza).

Clara Neto, 17 anos, se diz otimista com o segundo dia de prova. A traineira, achou o primeiro dia mais cansativo, voltado para a interpretação de texto. Hoje, ela diz que a prova de matemática estava difícil e a de ciência da natureza estava "mais tranquila.”

Dennis Van Wesel, 20, também concorda com Clara, o jovem já cursa Direito na Newton Paiva, mas realizou a prova para cursar Medicina na UFMG. “Nesse segundo dia, as questões estavam muito fáceis, qualquer pessoa conseguia fazer a prova”, diz confiante.

Ambos vestindo a camisa do Atlético, se dizem animados para o jogo.

Quem também estava entre os primeiros a sair foi Luís André Parreira, 58 anos, que pretende cursar psicologia. Essa é a primeira vez que ele tenta o Enem. “Tenho objetivo de cursar Psicologia desde novo, mas não tive oportunidade por motivos financeiros”, relata.

“A prova hoje foi tranquila, não teve nada que me deixasse preocupado. Esperar janeiro para ver o resultado. Se não der dessa vez, vou tentar de novo”, complementa.

O Enem é a principal porta de entrada para o Ensino Superior. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a divulgação do gabarito das provas do Enem ocorrerá em 20 de novembro e o resultado final será conhecido em 13 de janeiro de 2025.

Mães à espera

Antes e depois da abertura dos portões, mães aguardavam a saída de seus filhos. Hebia Brandão, esperava filha Ester Helen, 18 anos, que faz o exame pela primeira vez. “Ela quer cursar Psicologia. Vou esperar até o final”, revela. No primeiro dia de prova, Hebia esperou até às 17h20 a saída da filha.

Jacqueline Queiroz está aguardava o filho Murilo Queiroz, de 17 anos. Também treineiro, o jovem quer cursar designer de games, área que já vem atuando com o curso profissionalizante do Novo Ensino Médio.

“No último dia ele estava tranquilo. Hoje ele também aparentava estar tranquilo. Ele gosta da área de exatas”, conta Jacqueline.

Já Ana Gabriela diz que sua filha não estava tão tranquila, principalmente no primeiro dia. “A Sanny chegou a chorar, estava muito nervosa. Hoje estava mais tranquila, eu entrei com ela”.

A jovem de 17 anos está em dúvida entre Jornalismo e Biomedicina. Atleticana, segundo a mãe, a jovem pretende ficar até o final da prova.” Conversei com ela que time não dá futuro, mas sim estudo e faculdade”, comenta Ana.

A mãe revela que no primeiro dia a aposta da filha era que o tema da redação fosse sobre meio ambiente, o que gerou dificuldade na hora.

Jacqueline também comentou sobre a redação, apontando que, ainda que ela é o filho sejam negros, o tema foi uma surpresa. “A gente vive a realidade do tema, mas ainda sim é difícil passar para o papel. Mas confio que ele foi bem”.