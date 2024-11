A Faculdade de Direito Milton Campos (FDMC), uma das mais tradicionais de Minas Gerais, celebrou nesse sábado (9/11) o jubileu de prata da turma de 1999. A cerimônia foi presidida pelo reitor e presidente da Milton Campos, João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, que dividiu a mesa com a sócia fundadora e ex-diretora da instituição, a professora Lucia Massara.

O auditório da faculdade recebeu além dos egressos da faculdade, ex-professores que faziam parte do corpo docente na época das turmas. “Foi uma cerimônia linda, repleta de emoção, alegria e orgulho dos egressos de serem eternamente Milton Campos”, disse o reitor em nota.

Entre os homenageados estava, por exemplo, o professor Jesus, com mais de 90 anos de instituição, e que foi escolhido para ser patrono da turma. Na direção atual, também estavam presentes na solenidade o diretor Paulo Tadeu Righetti e a coordenadora-geral Ana Perim.

Parte do grupo Ânima Educação desde 2021, a Milton Campos foi fundada em 1975, realizando o primeiro processo seletivo em 1976. Pelos corredores da faculdade já passaram desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), procuradores do Ministério Público do estado (MPMG), além de ex-deputados e ex-governadores.

Direção da Milton Campos recebeu a ex-diretora Lucia Massara Reprodução/Milton Campos

A instituição ainda é líder em aprovações da seccional da OAB em Minas Gerais (entre as instituições privadas e com mais de 100 alunos), e possui o selo “OAB Recomenda” desde 2001.