Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente entre carro e moto na rodovia estadual MG-290, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. A batida aconteceu na noite desse sábado (9/11).





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolvendo um carro Chevrolet S10 e uma moto aconteceu na altura do km 14.





O Corpo de Bombeiros atendeu as três vítimas, uma mulher de 38 anos, uma adolescente de 15 e uma criança de 7, que estavam dentro do carro e foram encaminhadas para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Os militares também confirmaram as mortes dos dois motoristas no local.





Uma das passageiras afirmou para a polícia que alertou o companheiro e condutor do carro que ele estava trafegando em alta velocidade na pista no momento em que ele freou bruscamente o veículo e saiu da pista de rolamento. Ela não se lembra dos fatos posteriores a isso.





A perícia compareceu ao local, realizou os trabalhos e liberou os corpos para a funerária.

Durante o atendimento, o trânsito na MG-290 foi interditado em ambos os sentidos, com o intuito de garantir a segurança das equipes de resgate e o correto atendimento das vítimas.

Os veículos, que estavam obstruindo o trânsito local, foram removidos pelo auto socorro credenciado do Detran.