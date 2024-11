Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente envolvendo carro e carreta na noite desse sábado (9/11), na BR-365, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu na altura do quilômetro 664. Três pessoas morreram no local e outras duas ficaram presas às ferragens.





No local, duas unidades de resgate da concessionária Ecovias Cerrado prestaram assistência às duas vítimas com vida. Uma mulher, de 40 anos, e um homem, de 69, foram socorridos para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).





A perícia da Polícia Civil foi acionada e, após os serviços pertinentes, liberou a retirada dos corpos pelas equipes dos bombeiros no local.





A dinâmica do acidente e a identidade das vítimas fatais não foram divulgadas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelos demais procedimentos de praxe. A pista ficou fechada por mais de uma hora para atendimento à ocorrência.