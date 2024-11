Um detento identificado como Luiz Carlos Fernandes dos Santos, de 28 anos, foi encontrado morto dentro de uma cela da Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria, em São Joaquim de Bicas, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desse sábado (9/11).





Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), policiais penais foram acionados por colegas de cela do preso e, ao chegarem, o encontraram pendurado por uma uma corda artesanal, feita com lençol, amarrada ao pescoço e já sem os sinais vitais.





A perícia da Polícia Civil (PCMG) esteve no local para os procedimentos de praxe, sendo também responsável pelas investigações no âmbito criminal.





Administrativamente, a direção da penitenciária instaurou um procedimento interno para apurar o ocorrido.





Luiz Carlos Fernandes dos Santos tinha passagens pelo sistema prisional desde julho de 2014 e era custodiado na penitenciária desde abril de 2023. As informações sobre os crimes cometidos por ele não foram detalhadas.





A Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria é destinada às pessoas da comunidade LGBTQIAPN+.

Outra morte dentro de presídio

Na sexta-feira (8/11), um detento de 34 anos morreu durante o banho de sol ao ser atacado por um grupo de presos na Penitenciária de Francisco Sá, cidade no Norte de Minas Gerais.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), ele foi enforcado pelos colegas de cela e encontrado morto, apesar da intervenção imediata dos policiais penais. O órgão não divulgou o número de pessoas envolvidas na morte do detento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Os responsáveis pela agressão foram identificados e passaram pelo Conselho Disciplinar da unidade. A Sejusp informou que os envolvidos poderão responder criminalmente por homicídio. O caso agora está sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais.

Ocorrências em presídios

Segundo o secretário geral da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB em Minas, André Luiz Lima, a falta de segurança interna nas unidades prisionais do estado é preocupante. Além de casos de morte dentro dos presídios, há outros registros de fugas e brigas.





No final de outubro, sete detentos fugiram do Complexo Penitenciário de Ponte Nova, na Zona da Mata. O Departamento Penitenciário de Minas Gerais instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias da fuga.





A Sejusp informou que a fuga se deu por transposição da barreira da penitenciária e que as forças de segurança estão empenhadas nas buscas.





A Comissão de Assuntos Penitenciários contabiliza, apenas no ano de 2024, ao menos 50 ocorrências envolvendo fugas e/ou brigas dentro de penitenciárias de Minas. André ainda afirmou que a comissão organiza reuniões com a Sejusp para discutir sobre a segurança nos presídios. “Estamos sempre buscando contato com a Sejusp sobre as ocorrências”.