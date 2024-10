Forças de segurança estão empenhadas nas buscas pelos sete detentos foragidos do Complexo Penitenciária de Ponte Nova

Sete detentos fugiram do Complexo Penitenciário de Ponte Nova, na Zona da Mata, na madrugada desta segunda-feira (28/10). O Departamento Penitenciário de Minas Gerais instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias da fuga.





A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que a fuga se deu por transposição da barreira da penitenciária e que as forças de segurança estão empenhadas nas buscas.





Agentes da penitenciária teriam visto os presos fora das celas e tentado detê-los, inclusive com disparo de armas, mas sem sucesso, de acordo com informações da Rádio Web de Ponte Nova. Ainda segundo o veículo local, os presidiários conseguiram fugir serrando a grade e o ferrolho da cela, indo ao corredor central da ala de triagem, onde estouraram o cadeado e acessaram a portaria quatro. Eles teriam arrombado o arame do alambrado lateral e saltado a concertina, indo em direção à mata.

De acordo com a pasta, os detentos procurados são: João Ambrósio Rocha, de 39 anos; Maicon Douglas Ferreira Queiroz, de 25 anos; Anderson Meireles Cavalcante, de 22 anos; Wellington Carvalho Vitório, de 29 anos; Max Antônio Dias de Carvalho, de 29 anos; Lucas Lopes Pinto, de 34 anos e Robert Aisten Siqueira Soares, de 24 anos.

A Sejusp informa que “qualquer informação que possa ajudar as forças de segurança nas buscas pode ser repassada de forma anônima ao Disque Denúncia 181. O sigilo é absoluto e a ligação é gratuita.”

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que deslocou equipe da perícia oficial até estabelecimento prisional do município de Ponte Nova, onde os peritos realizaram coleta de vestígios e informações. Até o momento, não houve conduzidos à delegacia.

