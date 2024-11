Ao menos 190 cidades da porção Norte de Minas Gerais estão em alerta para chuvas intensas nas próximas 24 horas. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi publicado na manhã deste domingo (10/11) e é válido até às 10h de segunda (11/11).





As porções do estado sob alerta abraçam o Norte, Noroeste, Vale do Jequitinhonha e parte do Vale do Rio Doce e Mucuri do estado. Nas regiões, 69 cidades estão sob alerta de "perigo", enquanto 121 recebem alerta de "perigo potencial".

A cidades incluídas no alerta de "perigo" devem registrar volume de chuva de 30 a 60mm/h ou até 100 mm por dia, além de ventos intensos, de 60 a 100 km/h. Segundo o órgão, as cidades correm risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para este domingo, o Inmet havia emitido alerta de "perigo potencial" para 750 cidades mineiras, incluindo Belo Horizonte.

Diante da possibilidade de rajadas de vento, o instituto de meteorologia alerta para que a população não se abrigue debaixo de árvores nem estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, uma vez que há o risco de queda e descargas elétricas.

Confira as cidades em alerta de "perigo":

Águas Vermelhas

Almenara

Bandeira

Berizal

Bertópolis

Bonito de Minas

Buritis

Cachoeira de Pajeú

Capitão Enéas

Catuti

Chapada Gaúcha

Comercinho

Cônego Marinho

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Felisburgo

Formoso

Fruta de Leite

Gameleiras

Ibiracatu

Indaiabira

Itacarambi

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

Juvenília

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Montezuma

Ninheira

Nova Porteirinha

Novorizonte

Pai Pedro

Palmópolis

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Porteirinha

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Paraíso

Serranópolis de Minas

Taiobeiras

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Verdelândia





Cidades também recebem alerta de "perigo potencial"



Já as cidades sob alerta de “perigo potencial” devem registrar volume de chuva de 20 a 30mm/h ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, de 40 a 60 km/h. Segundo o órgão, as cidades correm baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Confira as cidades em alerta de "perigo potencial":

Águas Formosas

Angelândia

Araçuaí

Aricanduva

Arinos

Ataléia

Berilo

Bertópolis

Bocaiúva

Bonfinópolis de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Campo Azul

Capelinha

Capitão Enéas

Caraí

Carbonita

Carlos Chagas

Catuji

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Comercinho

Coração de Jesus

Coronel Murta

Crisólita

Cristália

Diamantina

Dom Bosco

Engenheiro Navarro

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Glaucilândia

Grão Mogol

Guaraciama

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Itacambira

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itaobim

Itinga

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitaí

Jequitinhonha

Joaíma

Joaquim Felício

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

Juramento

Ladainha

Lagoa dos Patos

Leme do Prado

Lontra

Luislândia

Machacalis

Malacacheta

Medina

Minas Novas

Mirabela

Monte Formoso

Montes Claros

Nanuque

Natalândia

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Olhos-d'Água

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Patis

Pavão

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Pirapora

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

São Francisco

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João do Pacuí

São Romão

Senador Modestino Gonçalves

Serra dos Aimorés

Setubinha

Teófilo Otoni

Turmalina

Ubaí

Umburatiba

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Várzea da Palma

Varzelândia

Verdelândia

Veredinha

Virgem da Lapa



