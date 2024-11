Perícia recolheu capsulas de arma de fogo no local

Um homem de 39 anos, identificado como Márcio Miranda, foi morto a tiros em frente à Rua Feira de Santana, na altura do número 361, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (11/11).



Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um HB20 parou em frente ao veículo da vítima, um Corolla, quando o suspeito desceu do carro e efetuou disparos contra o homem, que estava no banco do motorista.

Na ocasião, a vítima saiu do carro para não atingir outras pessoas que também ocupavam o veículo.

Segundo uma testemunha, os suspeitos usavam toucas para que os rostos fossem tampados, e a identificação fosse dificultada. Eles dispararam contra o homem, que caiu no chão, até que não apresentasse sinais vitais, com diversos ferimentos pelo corpo, incluindo a cabeça.

Ainda de acordo com a PMMG, os veículos foram encontrados estacionados quando o chamado foi feito, a 1h49. No local, foram encontradas cápsulas de arma de fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e o óbito, confirmado no local, às 2h20. O corpo foi retirado pelo Rabecão após análise da perícia, iniciada às 3h08 da manhã.