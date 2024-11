Dois homens, de 21 e 39 anos, foram presos na madrugada deste domingo (10/11) suspeitos de assaltar um motorista de aplicativo, de 23, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Conforme o boletim de ocorrência, os suspeitos usaram uma réplica de arma de fogo para render o motorista e roubar o veículo e seus pertences. A Polícia Militar foi acionada e iniciou uma perseguição aos suspeitos.

A ação se estendeu até Contagem, onde os suspeitos abandonaram o veículo próximo ao Bairro Amazonas e tentaram fugir a pé. No entanto, as equipes da PM já haviam cercado a área e conseguiram prender ambos.

Ainda segundo a PM, o homem de 39 anos possui uma longa ficha criminal e ligação com o tráfico de drogas na região do Morro do Papagaio, em Belo Horizonte.

O veículo e os pertences do motorista foram recuperados, assim como a réplica de arma utilizada no crime. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde aguardam à disposição da Justiça.

