Um grave acidente deixou duas pessoas feridas na BR-262, altura do distrito de Torneiros, em Pará de Minas, Região Central de Minas Gerais. O carro onde estavam as vítimas capotou na manhã deste domingo (10/11).

O acidente ocorreu próximo ao trevo de Antunes e, com o impacto, um homem de 29 anos e uma mulher de 28 foram arremessados para fora do veículo.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ambos foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado até o momento.

Após o resgate, os bombeiros também atuaram para eliminar o risco de incêndio no veículo e garantir a segurança de outros motoristas na via. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também prestaram apoio no local.

