A Polícia Militar iniciou uma operação para localizar Geraldo José dos Santos, de 41 anos, desaparecido desde quinta-feira (7/11). Segundo familiares, ele foi visto pela última vez por volta das 18h30, nas proximidades do Bairro Nova Esperança, em Nova União, na Região Central de Minas Gerais, onde possui uma casa.

A situação se agravou ainda mais quando o veículo de Geraldo, um Fiat Punto, foi encontrado queimado na região do Brás, zona rural de Nova União.





O veículo foi encontrado por uma testemunha, que informou à PM que ele ainda estava quente no momento da descoberta. A testemunha acionou a PM, que, após uma verificação, confirmou se tratar do veículo do desaparecido.





O mistério aumentou quando a PM foi até a casa de Geraldo, em Taquaraçu de Minas. O desaparecido, que trabalha como motorista de ambulância da prefeitura da cidade, teve sua casa encontrada completamente revirada.





Segundo a PM, a família relata que Geraldo era uma pessoa tranquila, sem desavenças ou envolvimento em conflitos, e que nunca teve problemas com a polícia.

A Polícia Militar e a Polícia Civil uniram-se em uma operação conjunta para obter informações sobre Geraldo e tentar localizá-lo. As duas corporações solicitam que qualquer pessoa com informações sobre seu paradeiro entre em contato pelos números 190 ou Disque Denúncia 181.