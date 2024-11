Em meio à temporada de fortes chuvas em Minas Gerais, uma cratera se formou no asfalto da Rua Cipó, na altura do número 205, no Bairro Guarani, na Região Norte de Belo Horizonte.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o buraco, que tem ao menos 2 metros de profundidade e rachaduras no entorno. No vídeo, o morador afirma que o medo da vizinhança é que o asfalto ceda, uma vez que a rua tem alto tráfego de veículos e de pedestres.

“É urgente que a Prefeitura tome medidas para resolver essa situação e garantir a segurança de todos. Enquanto isso, pedimos que, se possível, evitem a área ou redobrem a atenção ao transitar por ali”, afirmou a publicação.

Ao Estado de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que uma vistoria foi realizada no local e que a cratera se trata de abatimento em rede da Copasa.

Já a Copasa informou que, após as reclamações, foi feita uma manutenção na rede de esgoto, abaixo da cratera.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Também foi informado que a recomposição asfáltica está programada para ser executada nesta segunda-feira (11/11).