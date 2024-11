Passar o domingo com a família. Depois, retornar para casa. Este é o costume de uma mulher, R., de 47 anos, que sempre vai com os filhos, de 9 e 12, à residência de seus pais. No entanto, o cachorro da família, Pedrinho, foi roubado. Suspeitos também levaram o carro. Mas o cãozinho foi reencontrado e devolvido aos entes queridos nesta segunda-feira (11/11).









O fato ocorreu no Bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste, quando a mulher retornava da casa dos pais, que moram no Caiçara. Ela ia para o Bairro Castelo, na Pampulha. Depois de passar o dia, colocou os filhos no carro, junto com o cachorro, e tomou o rumo de casa.









No entanto, ao chegar à Rua Tomaz Brandão, próximo à Igreja do Chapéu, como é conhecida a Paróquia Santa Margarida Maria Alacoque, por sua arquitetura, no Jardim Montanhês, seu carro foi abalroado na traseira. De imediato, R. parou o veículo e desceu para ver o que tinha acontecido.





Aos policiais militares que atenderam à ocorrência, ela disse que um jovem, muito educado, desceu do outro carro e, nesse instante, outro veículo, de cor escura, parou ao lado do dela. De lá saíram dois homens, ambos armados.

Um deles apontou-lhe o revólver e ameaçou matá-la e a seus filhos, caso tentassem reagir. O outro sentou-se no banco do motorista, mas não conseguiu ligar o motor, já que se tratava de um SUV automático.





Novamente, ela foi ameaçada de morte e obrigada a ligar o carro. Nesse instante, seus filhos saíram do veículo. O cachorro avançou nos dois homens. Mas arrancaram o carro, levando o cão junto.





Ela chamou a Polícia Militar (PM), porém, até o fechamento desta matéria, o veículo ainda não tinha sido encontrado.





Resgate





C., irmã de R., a dona do cachorro, conta que Pedrinho foi resgatado na manhã desta segunda-feira.





Segundo ela, no domingo, houve telefonemas de pessoas que diziam ter visto “Pedrinho” no Bonfim. “Fomos lá, mas não o encontramos. Na manhã desta segunda-feira, um senhor nos ligou e deu uma nova informação. Fomos lá e o encontramos. Ele está meio nervoso, deve ser pelo estresse."





Pedrinho já está na casa dos donos, no Bairro Castelo. As crianças, segundo a tia, estão na aula, mas já foram avisadas do retorno do bicho de estimação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia