Um avanço de sinal foi o bastante para que ocorresse uma perseguição no trânsito de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce (MG). O piloto de uma motocicleta preta, sem placa, levava uma pessoa na garupa e passou direto pelo semáforo em vermelho no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com Avenida Minas Gerais. Foi o bastante para despertar a atenção de policiais militares que estavam próximos, em uma viatura.



O piloto da motocicleta, ao perceber que estava sendo perseguido, acelerou para tentar escapar, em direção aos bairros Maria Eugênia e Grã Duquesa.





No entanto, os policiais tiveram uma surpresa: o garupa, em determinado instante, pulou da motocicleta e caiu na rua. O condutor da motocicleta continuou a fuga.





O militar conseguiu parar a viatura, antes de atropelar o homem, que ficou de pé, em frente do carro da PM. A perseguição foi encerrada e o objetivo dos policiais passou a ser socorrer o garupa, que tinha pulado da moto, com ela em movimento.





Ao ser abordado pelos policiais militares, o homem contou que o piloto é primo dele e não tem habilitação. Ele disse também que preferiu se jogar da moto e se entregar para a polícia para tentar evitar, assim, a prisão, o que conseguiu.





O piloto acabou identificado. Ele ainda não foi preso, mas a PM está no encalço. O carona, que sofreu escoriações, foi levado para uma UPA.